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Путин: Технологический рывок станет базой для наращивания эффективности экономики
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Путин: Технологический рывок станет базой для наращивания эффективности экономики 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Мощный технологический рывок станет базой для создания новых рабочих мест, наращивания эффективности экономики, повышения реальных доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу, образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить", — сказал Путин в размещенном на сайте Кремля обращении к гражданам РФ по итогам выборов президента.
Глава государства отметил, что об этих задачах он говорил 1 марта в послании Федеральному собранию.
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