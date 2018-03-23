Свалки размером с Голландию. На экологическом форуме обсудили проблемы защиты окружающей среды

Во время форума спикеры неоднократно упоминали ситуацию, возникшую в Волоколамске , где произошел выброс сероводорода, и десятки жителей, прежде всего, дети, оказались в больнице с отравлением. Участники говорили о том, что до сих пор в России нет законодательства об экологической информации, а ведь публичное обсуждение территориальных схем размещения мусорных полигонов и баланс между экономикой и экологией — это крайне важные вещи.

Сегодня перед органами власти по всей стране стоит амбициозная задача — ликвидировать в ближайшие годы множество свалок, закрыть большое количество полигонов. На рекультивацию выделяются миллиарды рублей, но вопрос по-прежнему остается нерешенным.

Кстати, у населения появилась возможность оперативно жаловаться на мусорные свалки. Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева сообщила, что с 19 марта заработала «горячая линия» для учета мнения граждан при строительстве и эксплуатации объектов обращения с отходами. «В первый же день поступило более 700 звонков. Люди звонят возмущенные. Хотелось бы, чтобы звонили и с конкретными предложениями», — сказала Дударева. Президент не указ? Прошедший в России Год экологии привлек серьезное внимание к этой теме, но, к сожалению, не до конца научил ей заниматься. Так, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы РФ Владимир Бурматов посетовал на то, что из 10 поручений, данных президентом России в рамках Года экологии, до сих пор ни одно не выполнено. А ведь в ходе недавнего послания Федеральному Собранию Владимир Путин озвучил еще 9 тезисов, касающихся экологии, включая модернизацию промышленных предприятий — основных загрязнителей воздуха и воды. «Вот сегодня Всемирный день водных ресурсов, но до сих пор на трубах предприятий, которые сбрасывают вредные вещества в воду, не установлены счетчики и автоматические приборы учета концентрации и химического состава веществ, которые они сбрасывают, — отметил депутат. — А это должно было произойти уже 1 января текущего года».

Возвращаясь к теме мусора, Владимир Бурматов отметил, что в конце прошлого года был принят целый пакет законов в рамках реформы обращения с твердыми бытовыми отходами, который, например, узаконил раздельный сбор мусора на территории РФ. Однако оказалось, что ход реформы не контролирует ни одно профильное ведомство. «Данные, которые мы сегодня получаем от волонтеров, поражают, — отметил депутат. — Стоит четыре подписанных бака — органика, стекло, бумага, пластик — а сверху — гора общего мусора. Подъезжает один мусоровоз и везет все это на один общий полигон. Мы понимаем, что это профанация, а не раздельный сбор».

В сферу внимания Государственной думы впервые попала и такая тема, как ответственное обращение с животными. Здесь показателен пример с Красной книгой России, против новой редакции которой, предложенной Минприроды , выступило около 200 ведущих ученых страны. Оказалось, что из книги выпало 17 редких животных, которые, видимо, должны были стать объектами промысла. К счастью, данное решение удалось заблокировать, а на днях в первом чтении был принят законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за незаконную охоту на редких животных и вводящий наказание до 9 лет лишения свободы за торговлю редкими и краснокнижными видами, в том числе через интернет.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной думы РФ Николай Николаев привел позитивный и негативный примеры того, что происходит в области экологии. Из положительных достижений он отметил закон о лесной амнистии, который позволил избежать вывода больших участков лесов из круга природоохранных мероприятий, а негативным примером стала попытка сократить, без должного обсуждения, водоохранную зону Байкала более чем в 10 раз. «В проекте распоряжения правительства из первоначального варианта, подготовленного российской академией наук , были вырезаны определенные турбазы, населенные пункты, даже зарезервированы определенные участки на берегу Байкала, к которым вели уже существующие дороги, — рассказал депутат. — Надеюсь, что сейчас этот вопрос будет скорректирован».

Челябинска и Татарстана. Управление водными ресурсами, по словам Николаева, — особая тема, от которой зависят в том числе и жизни людей. Депутат привел ряд официальных цифр за 2016 год. «Число дополнительных смертельных случаев из-за загрязнения питьевой воды химическими компонентами составило почти 19 тысяч, дополнительных случаев заболевания — 1,5 млн, — сказал он. — Сегодня только 11% сбрасываемых в водоемы сточных вод очищены до необходимых параметров. Порядка 30-40% населения регулярно пользуется водой, которая не соответствует гигиеническим нормам». Двойной контроль Государство стремится поставить все потенциально опасные предприятия под контроль. Заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов рассказал, что был сформирован единый банк данных, включающий сведения о более чем 200 тысяч объектах негативного воздействия. В настоящее время Росприроднадзор перестраивается на новый подход при проверке предприятий, сосредоточивший в первую очередь внимание на крупных экологически опасных объектах. Пример современного подхода — пилотный проект онлайн-мониторинга, предполагающий прямую передачу данных по выбросам с установленных на предприятиях датчиков. В проекте участвуют Московский НПЗ, а также предприятия Омска

В свою очередь Альбина Дударева рассказала, что Общественная палата РФ планирует до конца года подготовить около 5 тысяч общественных инспекторов. «Они могут прийти и сказать: я к вам приеду через месяц, хотя бы покажите план перевооружения вашего предприятия. Нужно выстраивать диалог», — отметила она.

Идею общественного контроля поддержал и зарубежный гость, начальник управления Федерального министерства экономики и энергетики Федеративной республики Германия Ульрих Бентербуш. «Хочу сделать акцент на роли отраслевых союзов, неправительственных организаций и различных групп граждан, которые занимаются этими вопросами. Скажу честно, нам в Германии потребовалось достаточно много лет, чтобы понять их важность для решения вопросов в сфере экологии и охраны климата», — сказал он.

Подводя итоги заседания, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы РФ Николай Валуев еще раз подчеркнул особый градус проблемы обращения с отходами, отметив, что в совокупности все свалки России по площади не уступят целой европейской стране, например, Голландии . «Буквально на каждом шагу звучит тема мусора, мы зарастаем им, — сказал депутат. — Нужно подумать, как государство может заинтересовать производства в переработке отходов. Не просто сжигать, как мы, наверное, в авральном режиме собираемся делать в Московской области , а именно перерабатывать, тем самым, кстати, снижая тариф для населения. Раздельный сбор и переработка вторичного сырья — это залог будущего всей страны».

Фото с сайта IX Международного форума Экология