Свердловская налоговая, занимающаяся крупнейшими налогоплательщиками, осталась без света

В разгар рабочего дня в здании по адресу Малышева, 28 отключили электричество. Одна из организаций, расположенных в доме, — межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области . Сотрудникам пришлось покинуть свои рабочие места и, подсвечивая фонариками путь, отправиться домой. Клиенты, которые пришли в налоговую, также были вынуждены развернуться и уйти.

Обслуживанием здания в центре Екатеринбурга занимается управляющая компания ООО «Перспектива». Для директора УК Алексея Чистякова отключение также стало неожиданностью.

«Первый раз такое, что не предупредили. Во дворе дома ведут работы сотрудники «Екатеринбургской электросетевой компании», меняют общий кабель. Вчера также без предупреждения был отключен соседний дом по Малышева 24. Сегодня вечером мы напишем претензию, я обойду всех собственников, которые арендуют площади в здании, чтоб ее подписать», — рассказал Алексей Чистяков корреспонденту «ФедералПресс»

Когда появиться свет — не известно. Оперативно прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Екатеринбургской электросетевой компании» корреспонденту «ФедералПресс» не смогли, но пообещали дать информацию позже.