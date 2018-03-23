Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.

Прокуратура обвинила бывших членов регионального правительства и членов президиума парламента, в том числе спикера Карме Форкадель, в организации восстания и растрате государственных средств. В запросе ведомства говорится, что лица, не явившиеся в суд, должны быть задержаны.

Максимальное наказание по обвинению в подготовке государственного переворота составляет тридцать лет тюремного заключения. Помимо Пучдемона в суд не явились бывший советник по вопросам здравоохранения Тони Комин, бывший советник по культуре Луис Пуч, экс-советник по сельскому хозяйству Меричель Серрет и бывший советник по образованию Клара Понсанти. Гостелевидение Испании распространило фотографию Пучдемона в бельгийском кафе.