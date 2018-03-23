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Суд Испании выдал европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона
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Суд Испании выдал европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Судья испанского Верховного суда выдал международный ордер на арест бывшего главы каталонского парламента Карлеса Пучдемона и нескольких его соратников. Суд также санкционировал арест четверых каталонских политиков, которые пребывают в Бельгии, одного в Шотландии, и генсека Левой республиканской партии Каталонии в Швейцарии, сообщила газета «El Pais».
Еще пять политиков, причастных к проведению референдума в Каталонии, были заключены под стражу
из-за  опасений побега в другие страны. В числе арестованных присутствует Жорди Туруль, претендовавший возглавить каталонское правительство.
Референдум, который состоялся в октябре, стал сигналом о желании населения Каталонии получить независимость от испанских властей. Монархическое правительство, в свою очередь, признало референдум незаконным и объявило о его сепаратистской направленности.
Политиков Женералитета, парламента Каталонии обвинили в попытках нарушения государственной целостности. Карлес Пучдемон и его сторонники покинули территорию страны и направились в другие европейские государства, где не раз делали заявления о намерении вернуться в страну и возглавить управление Каталонией.
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