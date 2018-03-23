Суд Испании выдал европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона

Судья испанского Верховного суда выдал международный ордер на арест бывшего главы каталонского парламента Карлеса Пучдемона и нескольких его соратников. Суд также санкционировал арест четверых каталонских политиков, которые пребывают в Бельгии , одного в Шотландии, и генсека Левой республиканской партии Каталонии в Швейцарии , сообщила газета «El Pais».

Еще пять политиков, причастных к проведению референдума в Каталонии, были заключены под стражу

из-за опасений побега в другие страны. В числе арестованных присутствует Жорди Туруль , претендовавший возглавить каталонское правительство.

Референдум, который состоялся в октябре, стал сигналом о желании населения Каталонии получить независимость от испанских властей. Монархическое правительство, в свою очередь, признало референдум незаконным и объявило о его сепаратистской направленности.

Политиков Женералитета, парламента Каталонии обвинили в попытках нарушения государственной целостности. Карлес Пучдемон и его сторонники покинули территорию страны и направились в другие европейские государства, где не раз делали заявления о намерении вернуться в страну и возглавить управление Каталонией.