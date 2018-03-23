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Госдума запретила размещать рекламу на платежных квитанциях ЖКЖ
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Госдума запретила размещать рекламу на платежных квитанциях ЖКЖ 

Банки.ру 2 часа назад
Госдума приняла проект постановления, согласно которому утверждается текст закона о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ в редакции согласительной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Закон был принят Госдумой 23 ноября и отклонен Совфедом 29 ноября. В рамках работы работы согласительной комиссии было решено запретить размещение рекламы на платёжных документах за услуги ЖКХ, в том числе и на оборотной стороне таких документов, но не распространять запрет на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.
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