Пермские медики два дня «прятали» умершего мужчину

От родственников.

Жители столицы Прикамья в течение двух дней не могли найти родственника, которого увезла скорая. Об этом в соцсетях написала дочь пропавшего мужчины.

"5 марта (понедельник) в 12:20 моя мама вызвала по номеру 03 скорую для моего отца (61 год). Оператору сообщила, что он жалуется на сильную боль в области сердца, указала сопутствующие симптомы…. Машина скорой приехала только в 14:50, то есть с момента первого звонка прошло 2,5 часа", — сообщила девушка на условиях анонимности (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).

По ее словам, больного медики заставили самостоятельно идти до кареты. Его увезли в Институт сердца на улице Сибирской. Однако на следующий день в медучреждении мужчины не оказалось. Его жене и дочери пришлось обзвонить районные больницы, пропавший «нашелся» в ГКБ №4. По телефону женщинам сообщили, что пациент в реанимации, приехать к нему можно будет на следующий день. 7 марта в больнице близким сказали, что мужчина умер еще вечером 5 числа.

Дочь погибшего уже написала жалобы в краевой минздрав и в страховую компанию. «Папу не вернуть. Но хочется, чтобы после проверок было меньше таких случаев», — рассказала она.