Песчаная буря накрыла юг России, Грецию и Турцию. Теперь они похожи на Марс

Песчаная буря, пришедшая из Северной Африки, накрыла российский юг и греческий остров Крит. Высокая концентрация песка в воздухе, которая составляет около 500 микрограммов на кубический метр, придает ему оранжево‐красный оттенок. Соцсети делятся постапокалиптическими фотографиями. «360» узнал у метеорологов, что произошло.

Российский горный курорт «Роза Хутор» и город Сочи сегодня накрыло песчаной бурей. В социальных сетях распространяются фотографии — пейзажи Краснодарского края вдруг стали напоминать марсианские. Все — снег, машины, деревья — присыпано тонким слоем

желто-оранжевого

песка.

Сегодня в Поляне все песочного цвета! Это без фильтров)

23 Мар 2018 в 12:31 PDT В соцсетях строят самые разные догадки на этот счет, предполагая варианты от нашествия марсиан до природной аномалии. Но истина значительно проще — из Сахары пришел пояс плотных пылевых облаков. Он движется от северо-восточной

Ливии , через остров Крит и Эгейское море до Турции и Черноморского побережья. Этот пояс продолжит движение на северо-восток. Об этом «360» рассказал руководитель Красноарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

Поступали звонки от жителей. Цветные осадки выпали не только в Сочи, но и в других населенных пунктах Краснодарского края. Цвет осадков

желто-коричневый. По нашим предположениям, это африканская пыль, которая образовалась в результате песчаной бури в районе Сахары

— Андрей Бондарь.

23 Мар 2018 в 12:17 PDT По словам метеонаблюдателя Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, такое происходит почти каждый год. Однако в этот раз осадки принесли больше песчаной пыли из Сахары, что и дало яркий цвет.

Не только склоны гор, но и все крыши, и дороги, и машины покрыты желтым песком. Наверное, это пески из Сахары долетели. В предыдущие годы подобное тоже бывало. Вместе с осадками выпала песчаная пыль

— метеонаблюдатель.

Эффектнее всего выглядит греческий остров Крит. Он напоминает декорации к известному голливудскому блокбастеру «Безумный Макс: Дорога ярости». Даже небо над островом приобрело

оранжево-красный

оттенок

из-за африканской пыли.

22 Мар 2018 в 11:56 PDT Власти острова призвали жителей не выходить на улицу и плотно закрыть окна дома. Если окунуться в пыльную бурю

все-таки

пришлось, то необходимо использовать повязки и маски для лица, так как есть вероятность повреждения легких.

22 Мар 2018 в 9:02 PDT Видимость на Крите сильно ограничена, детские учреждения закрыты. По словам греческого метеоролога Манолиса Ленкаса, ситуация на острове очень серьезная. Во всем виновата пыльная буря, которая принесла африканский песок. Он отметил также, что приток новых масс воздуха уже прекратился, в ближайшие дни ситуация должна улучшиться.

