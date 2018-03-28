СМИ Испании: «дипломатическая война» России и Запада

В статье «Молодые россияне и средний класс» газета «Периодико де Каталуниа» (21.03) отмечает, что за время правления Владимира Путина России выросло новое поколение молодых людей. 18-летние россияне не испытали на себе краха Советского Союза или беспорядков, царивших в стране в девяностые годы. Они выросли в эпоху так называемой «путинской стабильности». Насколько нынешняя молодежь в России консервативна и готова ли она к политическим реформам?— задается вопросом издание.

Согласно результатам общенационального опроса, проведенного независимым российским исследовательским «Левада-центром» , вопреки бытующему мнению о том, что молодые люди являются наиболее решительными сторонниками всеобъемлющих реформ в России, результаты опроса показали: на самом деле таковыми оказались россияне более старшего поколения.

Молодежь до 25 лет — это та возрастная группа, которая в наименьшей степени стремится к решительным переменам, указывает «Периодико де Каталуниа». Почти 50% людей в этом возрасте полагают, что все идет своим чередом и нужны лишь незначительные изменения. Эта группа поддерживает президента и правительство, и вообще молодежь настроена оптимистически и позитивно относится к будущему.

Зато более или менее состоятельные россияне, так называемый средний класс, хотел бы постепенных изменений, замечает издание.

В интервью «Паис» (21.03) Михаил Ходорковский , давний оппозиционер российского президента, заявил, что убежден, — Путин хотел бы уйти с президентского поста, но он зависит от своего окружения. По мнению Ходорковского, если Путин не сумеет найти человека, который обеспечит безопасность ему, его семье и близкому кругу лиц, как он в свое время сделал для президента Ельцина, то его окружение попадает в зону опасности, поэтому оно старается не дать ему уйти.

На вопрос о «деле Скрипаля » Ходорковский заявил, что доволен реакцией западного сообщества, которое «сумело консолидироваться в своей реакции». Он выразил надежду, что единство будет проявлено и на практическом, полицейском уровне, а также уровне спецслужб. По его мнению, главный прогресс заключается в том, что Запад, наконец, «разделил Россию, российское государство и Кремль».

«Это не общество и даже не российское государство, это очень маленькая преступная группировка в Кремле, и с ней надо работать, как работают с любой преступной группировкой — путем конкретных полицейских расследований», — цитирует издание Ходорковского.

Бывший политзаключенный назвал себя политическим противником Путина и его окружения и сказал, что не боится за свою жизнь, потому что после десяти лет тюремного заключения «не думает об этом», пишет «Паис».

Газета «Мундо» (22.03) рассказывает о «дипломатической войне» между Россией и Западом в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как отмечает издание, МИД РФ собрал почти всех иностранных послов, чтобы изложить свою точку зрения на ситуацию с отравлением бывшего двойного агента и его дочери в Британии.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что «британское правительство является режиссером нападения» на бывшего российского шпиона. Он утверждал, что Россия к этому абсолютно непричастна, так как Москве это не выгодно, и заявил, что не исключает и того, что дело могло быть срежиссировано Вашингтоном.

«Мундо» указывает, что послы США и Британии отказались ехать в Россию на встречу по «делу Скрипаля».

Издание напоминает, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попыткой создать «образ врага» заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона , сравнившего предстоящий Чемпионат мира по футболу с Олимпийскими играми 1936 года.

В другой статье та же газета («Мундо», 23.03) отмечает, что Терезе Мэй не удалось добиться в Европе полного единства по вопросу о мерах по высылке дипломатов, которые страны ЕС должны предпринять в связи с делом Сергея Скрипаля. Саммит ЕС в Брюсселе показал, что единства мнений на этот счет нет. Польша и страны Балтии заявили, что к этому готовы, Чехия Франция не исключали этого, а некоторые страны выступили против.

Новый австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что его страна высылать российских дипломатов точно не собирается. Греческий премьер Алексис Ципрас заявил, что ЕС «должен выразить солидарность с Великобританией и ее народом, однако в то же время необходимо провести расследование». Позицию Ципраса «подождать и посмотреть» разделили и лидеры других стран ЕС, замечает газета.

В свою очередь, «Паис» (24.03) пишет, что лидеры Евросоюза проявили солидарность с Великобританией по делу Сергея Скрипаля, но не стали предпринимать прямых действий против России. На протяжении четырех часов они обсуждали инцидент в Британии, но, несмотря на настойчивость Мей, ей удалось добиться лишь заверений в поддержке и солидарности.

Было решено отозвать посла Евросоюза в России для консультаций, а ряд европейских стран заявил о своей готовности выслать сотрудников российских дипмиссий.

Позиция европейских лидеров, отмечает газета, лишний раз отражает те трудности, с которыми сталкивает Евросоюз при выработке согласованной внешней политики. Наиболее жесткую позицию по отношению к России занимают Франция, страны Восточной Европы, за исключением Венгрии , страны Балтии, а также некоторые скандинавские страны. Италия Греция выступают менее жестко.

Председатель правительства Испании Марьяно Рахой отказался отвечать на вопрос, планирует ли Мадрид высылку российских дипломатов.

Ситуация в России после президентских выборов стала предметом анализа в «Периодико де Каталуниа» (26.03). Как отмечает газета, россияне с надеждой смотрят в будущее после того, как страна восстановила доминирующею роль в мире. Путин, сыграв на общественной потребности «вставания с колен», дал народу возможность испытывать гордость за свою страну, быть причастными к чему-то великому.

За последние годы — благодаря постоянной конфронтации с Западом — Путин смог добиться внутриполитических успехов. Представление о том, что Россия окружена врагами, и Путин — единственный политик, который им противостоит, подняло в России националистическую волну, которая, в свою очередь, помогла ему добиться триумфального успеха на выборах.

За годы своего правления Путин смог создать модель, альтернативную либеральному, глобализованному западному сообществу. Это модель, опирающаяся на власть сильного мужчины. Она продвигает национализм. В рамках этой модели бытуют рассуждения, что в случае необходимости можно применять насилие. И это пользуется популярностью, утверждает газета.

Россия помогла Венесуэле ввести криптовалюту ради обхода санкций США, сообщает газета «А-бэ-сэ» ( ABC ) (27.03) со ссылкой на американский журнал «Тайм» . Венесуэла начала продажу собственной криптовалюты «Петро» в конце февраля. Президент страны Николас Мадуро поблагодарил присутствовавших на церемонии запуска своих советников по России. Эти люди тесно связаны с основными российскими банками и близкими к Кремлю олигархами. Они контролировали процесс запуска «Петро» с согласия российского президента, которому этот проект представили как «способ обойти санкции», утверждает издание.

В последние годы Россия увеличила финансовую помощь Венесуэле, особенно через нефтяные соглашения, которые вдвойне выгодны для Москвы, так как способствуют лучшему международному позиционированию российской энергетики и увеличивают зависимость Венесуэлы от России. Такие отношения способствуют финансовому движению и открывают двери для использования венесуэльского эксперимента для совершения непрозрачных операций по передаче финансов, которые пошли бы в обход международных санкций.