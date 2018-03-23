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Планета обезьян: Пьяные мариупольцы не дали скучать детям и охранникам
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Планета обезьян: Пьяные мариупольцы не дали скучать детям и охранникам 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает 0629.com.ua.
«Компания подвыпивших мариупольцев пришла вместе с детьми посмотреть на обезьян. Они стали засовывать пальцы в клетку к обезьянам, в результате чего одна из них укусила посетителя. Мужчине вызвали «скорую». Ему обработали и забинтовали рану. Однако, факт укуса настолько разозлил мужчину, что тот стал еще сильнее дразнить обезьян. В происходящее вмешалась охрана, которая попыталась успокоить разбушевавшихся посетителей», — отмечается в сообщении.
Появление охраны еще больше раззадорило пьяных посетителей. Один из них разбил на голове охранника бутылку, в результате чего 40-летнего мужчину доставили в нейрохирургию областной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.
«Второму охраннику посетители выстрелили в ногу. По данным медиков, с огнестрельным ранением голени 55-летний мужчина доставлен в горбольницу №1», — сообщило СМИ.
Одного из нападающих удалось обезвредить с помощью газового баллончика.
Полиция задержала всех участников инцидента.
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