Гражданство Мальты: способы получения и преимущества 

Европейский уровень социальных стандартов, отсутствие политических потрясений, стабильные, понятные правила для бизнеса способствуют возрастанию интереса у иностранцев к мальтийскому гражданству. В 2014 году был дан старт экономическому гражданству — The Individual Investor Programme of the Republic of Malta (MIIP). Согласно ее положениям, паспорт Мальты в обмен на инвестиции разрешено предоставить 1800 кандидатам. По данным Migration Group, на текущий момент 1650 мест из предоставленных 1800 по программе «Гражданство Мальты за инвестиции» уже оформлены. Квотный ресурс в 2018 году стремительно уменьшается.