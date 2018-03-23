В Малом Чаусово и еще на нескольких городских улицах в выходные отключат холодную воду

В эти выходные часть городских улиц останется без холодного водоснабжения. В субботу, 24 марта, с 9:00 до 22:00 воду отключат по адресам: 1 микрорайон, 1, 2, 2а (магазин), 3 (детский сад № 116 «Лучик»), 4, 5, 6, 6Б (теплопункт № 95), 7 (школа № 20), 31, 32, сообщает пресс-служба «Водного союза».

В пятницу, 25 марта, воды с 9:00 до 22:00 лишится весь частный сектор Малого Чаусово и школа № 14 (ул. Спортивная, 11).

Отключения — плановые, они необходимы, чтобы провести ремонт на водопроводе, находящемся в аварийном состоянии.