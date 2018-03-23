Администрация Волгоградской области отбирает подрядчика для губернаторского лифта

Волгограде областная администрация приступила к отбору компании, которая за 4,7 миллиона рублей пристроит лифт для ситуационного центра Андрея Бочарова к зданию с колоннами на проспекте Ленина.

Пока данные, кто именно предложил свои услуги по сооружению подъемника для чиновников, отсутствуют. Известно, что подрядчику-победителю дается 120 дней на выполнение этого ответственного задания. План работ по проекту лифта, созданному компанией «Приволжтрансстрой», выигравшая компания должна будет предоставить в течение трех дней после подписания договора.

Новый лифт стоимостью больше четырех миллионов рублей понадобился областным чиновникам в довесок к ситуационному центру, он же «командный пункт губернатора», который появится на третьем этаже белого здания с колоннами. «Приклеивать» лифт собираются к стене снаружи здания во дворе.

Создание автоматизированной системы центра будет стоить региональному бюджету 91 миллион рублей. Ещё около 45 миллионов предусмотрено на физическое создание «командного пункта». Затраты на лифт заложены в эти расходы.

По предварительным данным, наружный лифт для чиновников будет выглядеть как прямоугольный блок высотой 14,5 и шириной 4,5 метра. Новый подъемник спроектировали в стиле «сталинский ампир». Металлический каркас лифтового блока обошьют снаружи современными навесными сэндвич-панелями.

Раньше, узнав о желании пристроить лифт к белому зданию на проспекте Ленина, 9, волгоградские общественники заявили о допущенных нарушениях. Стена, к которой приделают подъемник, «выпала» из перечня охраняемых законом зон. Администрация Волгоградской области занимает сооружение, которое является объектом культурного наследия, а значит все его фасады под особым присмотром. В заключении, которое делали иногородние эксперты, стена, к которой приделают наружный лифт, оказалась не охраняемой.

В прошлом году внутри здания администрации Волгоградской области установили подъемник стоимостью в 20 миллионов рублей. Его необходимость чиновники объясняли частыми визитами маломобильных гостей. На время, пока ставили лифт, оказалось, что помещения не охраняются законом. Когда оборудование заняло свое место, его признали частью объекта культурного наследия.