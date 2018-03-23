Электронная торговля позволила Кировской области увеличить доходы от лесной отрасли

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Новые формы электронной торговли позволили увеличить доходы в бюджет Кировской области от лесной отрасли на несколько сотен миллионов рублей в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС глава области Игорь Васильев на мероприятии в Москве.

" [Увеличить доходы в бюджет от лесной отрасли удалось] достаточно существенно. У нас внедрены уже новые формы электронной торговли, которые позволили увеличить доходы консолидированного бюджета на несколько сотен миллионов рублей в год", — сказал он, не пояснив точный объем поступлений.

Доходы в бюджет области от лесного хозяйства составляли в 2016 году порядка 300 млн руб. В 2017 году предполагалось увеличить поступления в бюджет почти в два раза благодаря выводу сферы из теневой отрасли экономики и созданию специальной информационной системы. По словам Васильева, в 2018 году планируется внедрить «совершенно другую платформу для специальных инвестиционных контрактов».

"То есть не так, как раньше было — сначала лес, потом деньги, теперь наоборот — сначала установить мощности, потом лес — вот это состоялось. У нас несколько предприятий уже появилось, которые с нуля построены — это Мурашинский фанерный комбинат, вторая очередь Нововятского фанерного комбината, которые как раз по этому пути идут. Коллеги построили завод, теперь претендуют на долгосрочную аренду лесов", — сказал губернатор.

Кроме того, как сообщил Васильев, в 2018 году Кировская область начнет вести активную торговлю лесом на бирже. «А это уже абсолютно понятная, прозрачная ситуация и ценовой индикатор», — отметил он.

По словам главы региона, благодаря внедрению этих мер «доходы бюджета [от лесной отрасли] в этом году должны вырасти кратно по отношению к прошлому году».

Об электронной торговле лесом

Меры по наведению прозрачности в лесной отрасли в Кировской области внедрили в декабре 2016 года. В частности, впервые за 10 лет лесные угодья в регионе вновь начали продаваться с аукциона. Организовываются торги лесом через портал «Госуслуги», заявку на участие необходимо подавать в электронном виде.