Сокольники пережили зиму без незапланированных отключений электричества

О работах по содержанию жилфонда, а также детских и спортивных площадок на территории района в зимний период времени рассказал в ходе мартовской встречи с жителями глава управы района Ю. Гацман.

Согласно представленным данным, в ходе комплексной подготовки к зимнему периоду МКД были приняты меры по сохранению тепла и других видов энергии.

По словам Ю. Гацмана, в рамках капремонта были проведены установки новых энергосберегающих стеклопакетов, утепление кровель, замены старых входных групп в подъездах, теплоизоляция трубопроводов жилых домов. На чердаках и в подвалах были проведены ремонты слуховых окон, утеплены чердачные перекрытия, уплотнены дверные проемы, заменены стекла. Все эти меры способствуют существенному сбережению тепловой и электрической энергии, экономии расходов жителей на оплату ЖКУ. Незапланированных отключений систем газо-, электро-, водоснабжения за всю зиму в районе не происходило.

Глава управы также сообщил, что в течение летне-осеннего периода была создана тридцать одна бригада по очистке крыш, в которой вошел сто двадцать один работник. Все кровельщики прошли специальную верхолазную подготовку, обучение соблюдению техники безопасности.

Напомним, на территории района находится 210 МКД, общая площадь которых составляет 1 млн 448 «квадратов».