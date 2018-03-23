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Сокольники пережили зиму без незапланированных отключений электричества
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Сокольники пережили зиму без незапланированных отключений электричества 

Управа района Сокольники 23 минуты назад
Фото: Управа района Сокольники
О работах по содержанию жилфонда, а также детских и спортивных площадок на территории района в зимний период времени рассказал в ходе мартовской встречи с жителями глава управы района Ю. Гацман.
Согласно представленным данным, в ходе комплексной подготовки к зимнему периоду МКД были приняты меры по сохранению тепла и других видов энергии.
По словам Ю. Гацмана, в рамках капремонта были проведены установки новых энергосберегающих стеклопакетов, утепление кровель, замены старых входных групп в подъездах, теплоизоляция трубопроводов жилых домов. На чердаках и в подвалах были проведены ремонты слуховых окон, утеплены чердачные перекрытия, уплотнены дверные проемы, заменены стекла. Все эти меры способствуют существенному сбережению тепловой и электрической энергии, экономии расходов жителей на оплату ЖКУ. Незапланированных отключений систем газо-, электро-, водоснабжения за всю зиму в районе не происходило.
Глава управы также сообщил, что в течение летне-осеннего периода была создана тридцать одна бригада по очистке крыш, в которой вошел сто двадцать один работник. Все кровельщики прошли специальную верхолазную подготовку, обучение соблюдению техники безопасности.
Напомним, на территории района находится 210 МКД, общая площадь которых составляет 1 млн 448 «квадратов».
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