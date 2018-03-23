В центре госуслуг в Савелках жители сегодня смогут узнать о своих долгах

23 марта в десяти городских центрах «Мои документы» проходит акция «Узнай о своих долгах». Сотрудники столичного Управления Федеральной службы судебных приставов, присутствующие в помещении офисов, проконсультируют всех желающих по вопросам исполнительного производства, в том числе по взысканию алиментных платежей, кредитных задолженностей, административных штрафов и налогов. Судебные приставы также проинформируют посетителей об электронных госуслугах, предоставляемых ФССП России на официальном сайте и о том, как с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» можно получить самые последние данные о наличии задолженностей и оплатить их, не выходя из дома. В Зеленограде акция проходит в центре «Мои документы» в районе Савелки, в корпусе 337 на Яблоневой аллее.