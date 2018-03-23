Режим ЧС намерены ввести в Таганроге из-за коммунальной аварии

Режим чрезвычайной ситуации намерены ввести в Таганроге в связи с порывами канализационного коллектора, из-за которых на территории города образовались многочисленные провалы земли, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

«Режим ЧС позволит направить на ликвидацию аварии в Таганроге средства резервного фонда. Необходимо создать постоянно действующий штаб по ликвидации аварии. Важно оперативно принять исчерпывающие меры для того, чтобы нормализовать ситуацию», — заявил донской губернатор Василий Голубев , посетивший город 23 марта.

По данным областных властей, на данный момент выявлено восемь порывов коллектора. Их ликвидируют коммунальщики.

Однако построенный в 70-х годах прошлого века коллектор нуждается в реконструкции.

Сейчас определяются наиболее эффективные варианты реконструкции объекта. От этого будет зависеть объем финансирования, который может составить от 180 до 400 млн рублей.