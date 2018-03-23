«Не вызвали сочувствия»: в Башкирии отклонили восемь прошений о помиловании

Уфе прошло заседание комиссии по вопросам помилования при главе республики. Всего чиновники получили восемь ходатайств. Большинство из них подали осужденные за сбыт наркотиков. Также были дела, связанных с убийством, изнасилованием, взяточничеством и пьяным вождением.

— Особого сочувствия ни одно из дел не вызвало. Только два ходатайства породили бурную дискуссию, — рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев

Чиновники решили дополнительно изучить дело врача-хирурга, который убил жену. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. В ближайшее время в колонию Стерлитамака выедут члены комиссии, которые встретятся с осужденными.

— Нужно разобраться в мотивах и умыслах мужчины, узнать мнение детей, — объяснил Константин Толкачев. — Осужденный участвовал в антитеррористической операции на Северном Кавказе, имеет много наград и званий. Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся. Сейчас он пенсионер, имеет проблемы со здоровьем. Помиловать осужденного мы не сможем, но есть возможность подать ходатайство о снижении срока наказания.

Второе дело — о помиловании просил 74-летний пенсионер, которого осудили за посредничество во взяточничестве.

— Очевидно, что общественной опасности мужчина не представляет. Поручения выполняет, ведет себя вежливо, корректно. К тому же у него проблемы со здоровьем, — объяснил Константин Толкачев. — Мы приняли решение ходатайствовать о рассмотрении его дело на комиссии по условно-досрочному освобождению.