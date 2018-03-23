В Малоярославце похоронили офицера, закрывшего собой солдата при взрыве гранаты 

В Малоярославце 23 марта был с воинскими почестями похоронен майор Владимир Чупин, погибший три дня назад во время учений на полигоне под Белгородом. Он заслонил собой солдата-срочника, который случайно уронил боевую гранату с выдернутой чекой. Солдат получил легкие ранения, его командира врачам спасти не удалось. Владимиру Чупину было 42 года, у него остались жена и трое детей. Офицер участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, был задействован в операции по освобождению заложников на Дубровке в 2002 году, награжден медалями «За отличие в военной службе» всех трех степеней. По сообщению Первого канала, за свой подвиг Владимир Чупин посмертно представлен к государственной награде. Похороны прошли в Малоярославце потому, что в этом городе живут родители Владимира Чупина.