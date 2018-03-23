Главному архитектору Саратова пытались дать взятку 

По данным издания «Взгляд Инфо», 22 марта в комитет по архитектуре и градостроительству мэрии Саратова пришел представитель столичной компании «Maer Group». Мужчина предпринял попытку положить на стол концерт с незаконным денежным вознаграждением. Известно, что месяц назад по рекомендации начальника управления по наружной рекламе Татьяны Максимовой мужчина уже пытался договориться о размещении медиафасада на здании бизнес-центра «Дикомп», сообщают источники в администрации Саратова.
По данным издания, Виталий Желанов незамедлительно сообщил территориальному следственному управлению СКР региона о случившемся. Главный архитектор города подал соответствующее заявление в следственные органы. В СУ СКР в настоящий момент никак не комментируют эту информацию.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что бывший главный архитектор Рязани призналась в получении взяток на 2,6 миллиона.