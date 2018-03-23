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В поезда до Светлогорска и Зеленоградска добавят вагонов
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В поезда до Светлогорска и Зеленоградска добавят вагонов 

АиФ 22 минуты назад
Фото: АиФ
В предстоящие выходные, 24 и 25 марта, в поезда до Светлогорска и Зеленоградска добавят вагонов, сообщает пресс-служба КЖД.
Синоптики обещают потепление, поэтому ожидаемо многие калининградцы решат рвануть на море. Для удобства тех, кто выберет железнодорожный транспорт, и увеличивают составность пригородных поездов: вместо четырех вагонов будет шесть.
В частности, в субботу 24 марта поезд с увеличенным количеством вагонов до Пионерского курорта через Зеленоградск отправится с Южного вокзала в 10:50, в обратный путь из Пионерского курорта — в 13:34. В этот же день с Южного вокзала в Светлогорск отправление поезда в 15:10, обратно из Светлогорска — в 17:11.
В воскресенье 25 марта поезда с увеличенным количеством вагонов до Светлогорска будут отправляться с Южного вокзала в 7:42, 11:09, 15:10 и 18:28. Отправление из Светлогорска — в 9:00, 12:26, 17:11 и 20:28. Шестивагонные составы до Пионерского курорта через Зеленоградск будет отправляться с Южного вокзала в 10:50, из Пионерского курорта — в 13:34, до Зеленогорадска поезд отправится с Южного вокзала в 15:40, обратно — в 17:19.
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