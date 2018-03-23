Ещё
Прокат автомобилей в Ростове-на-Дону на период ЧМ подорожал почти в семь раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокат автомобилей в Ростове-на-Дону на период ЧМ подорожал почти в семь раз 

Ростовские Вести 26 минут назад
Фото: Ростовские Вести
Аналитики сервиса OneTwoTrip оценили стоимость проката автомобилей в городах чемпионата мира по футболу и обнаружили, что на период мундиаля прокатные организации кратно увеличили свои тарифы. Сильнее всего это заметно в Екатеринбурге, где минимальная стоимость суток аренды авто выросла в 7,7 раза, второе место по динамике подорожания занял Ростов-на-Дону — 6,7 раза, третье — Казань (6,5 раза). В процессе анализа сравнивались минимальные тарифы на сутки аренды 15 апреля и 15 июня, в качестве пунктов выдачи и возврата автомобиля выбирались аэропорты. Отметим, что в Нижнем Новгороде и Волгограде доступных для бронирования автомобилей на 15 июня, а также последующие даты чемпионата мира нет вовсе. «Ситуация объясняется крайне ограниченным предложением по прокату в регионах. Из крупнейших автопрокатных компаний мира в России представлены только Sixt и Avis. Первая имеет пункты выдачи в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Сочи, вторая предоставляет свои услуги во всех городах чемпионата, но сейчас бронирование на сутки в Avis на период мероприятия недоступно. На фоне высокого спроса со стороны организаторов чемпионата и болельщиков увеличение цен местными прокатными организациями выглядит вполне ожидаемо. При этом мы видим, что в некоторых городах забронировать автомобиль онлайн уже невозможно в принципе», — отмечает руководитель направления аренды авто сервиса OneTwoTrip Евгений Гапоненко. Напомним, в прошлом году о своем решении уйти с российского рынка объявила одна из ведущих международных автопрокатных компаний Hertz, пункты выдачи которой работали в большинстве городов, которым летом предстоит принимать чемпионат мира по футболу. Сравнение стоимости аренды автомобиля в городах ЧМ (ранжирование по степени подорожания) Город Минимальная стоимость суток аренды, руб. * Изменение 15 апреля 15 июня Екатеринбург 1853 14316 в 7,7 раза Ростов-на-Дону 2134 14316 в 6,7 раза Казань 2210 14316 в 6,5 раз Калининград 1639 6506 в 4 раза Самара 1704 5499 в 3,2 раза Санкт-Петербург 1187 2912 в 2,5 раза Москва 1496 3579 в 2,4 раза Саранск 3114 3422 На 10% Сочи 1417 1452 На 2,5% Нижний Новгород 5966 Не доступно Волгоград 5966 Не доступно
Ростовские Вести: последние новости
В Ростове к ЧМ-2018 построят центр для бездомных животных за 43 млн рублей Аэропорт «Платов» вошел в топ-10 лучших аэропортов России по версии Skytrax В Ростове запретят останавливаться на съезде с улицы Нансена
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением312
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова78
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды22
Умер известный шансонье23
США начали стальную войну51
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение