Прокат автомобилей в Ростове-на-Дону на период ЧМ подорожал почти в семь раз 

Аналитики сервиса OneTwoTrip оценили стоимость проката автомобилей в городах чемпионата мира по футболу и обнаружили, что на период мундиаля прокатные организации кратно увеличили свои тарифы. Сильнее всего это заметно в Екатеринбурге, где минимальная стоимость суток аренды авто выросла в 7,7 раза, второе место по динамике подорожания занял Ростов-на-Дону — 6,7 раза, третье — Казань (6,5 раза). В процессе анализа сравнивались минимальные тарифы на сутки аренды 15 апреля и 15 июня, в качестве пунктов выдачи и возврата автомобиля выбирались аэропорты. Отметим, что в Нижнем Новгороде и Волгограде доступных для бронирования автомобилей на 15 июня, а также последующие даты чемпионата мира нет вовсе. «Ситуация объясняется крайне ограниченным предложением по прокату в регионах. Из крупнейших автопрокатных компаний мира в России представлены только Sixt и Avis. Первая имеет пункты выдачи в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Сочи, вторая предоставляет свои услуги во всех городах чемпионата, но сейчас бронирование на сутки в Avis на период мероприятия недоступно. На фоне высокого спроса со стороны организаторов чемпионата и болельщиков увеличение цен местными прокатными организациями выглядит вполне ожидаемо. При этом мы видим, что в некоторых городах забронировать автомобиль онлайн уже невозможно в принципе», — отмечает руководитель направления аренды авто сервиса OneTwoTrip Евгений Гапоненко. Напомним, в прошлом году о своем решении уйти с российского рынка объявила одна из ведущих международных автопрокатных компаний Hertz, пункты выдачи которой работали в большинстве городов, которым летом предстоит принимать чемпионат мира по футболу. Сравнение стоимости аренды автомобиля в городах ЧМ (ранжирование по степени подорожания) Город Минимальная стоимость суток аренды, руб. * Изменение 15 апреля 15 июня Екатеринбург 1853 14316 в 7,7 раза Ростов-на-Дону 2134 14316 в 6,7 раза Казань 2210 14316 в 6,5 раз Калининград 1639 6506 в 4 раза Самара 1704 5499 в 3,2 раза Санкт-Петербург 1187 2912 в 2,5 раза Москва 1496 3579 в 2,4 раза Саранск 3114 3422 На 10% Сочи 1417 1452 На 2,5% Нижний Новгород 5966 Не доступно Волгоград 5966 Не доступно