В Волгоградской области приняли закон о парковочных местах для инвалидов

Депутаты Волгоградской областной думы приняли закон, уточняющий правила парковки авто инвалидов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регпарламента, бесплатными парковочными местами разрешили пользоваться не только водителям-инвалидам, но и тем, кто перевозит людей с ограниченными возможностями. На их машинах обязательно должен быть установлен соответствующий опознавательный знак.

По словам председателя комитета облдумы по труду и социальной политике Татьяны Бухтиной, принятые коррективы приводят соответствующий областной закон в соответствии с федеральным законодательством.

Напомним, места для бесплатной парковки транспорта инвалидов должны быть на каждой стоянке. Ставить другие автомобили на них запрещено.