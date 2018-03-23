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В Волгоградской области приняли закон о парковочных местах для инвалидов
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В Волгоградской области приняли закон о парковочных местах для инвалидов 

АиФ Волгоград 26 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Депутаты Волгоградской областной думы приняли закон, уточняющий правила парковки авто инвалидов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регпарламента, бесплатными парковочными местами разрешили пользоваться не только водителям-инвалидам, но и тем, кто перевозит людей с ограниченными возможностями. На их машинах обязательно должен быть установлен соответствующий опознавательный знак.
По словам председателя комитета облдумы по труду и социальной политике Татьяны Бухтиной, принятые коррективы приводят соответствующий областной закон в соответствии с федеральным законодательством.
Напомним, места для бесплатной парковки транспорта инвалидов должны быть на каждой стоянке. Ставить другие автомобили на них запрещено.
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