Жители Калининграда проголосовали за благоустройство территории у Летнего озера

Калининграде сегодня, 23 марта 2018 года, подведены итоги голосования по отбору общественных территорий для благоустройства.

Состоялось заседание комиссии, на котором после подсчета голосов подведены итоги. Всего проголосовало 2634 человека, из них: — за благоустройство территории, прилегающей к Нижнему пруду, — 216 человек; — за благоустройство пешеходной зоны по ул. Ген. Соммера — ул. Рокоссовского — 549 человек; — за благоустройство территории, прилегающей к Летнему озеру, — 1869 человек.

По итогам подсчета количество участников голосования, внесенных в списках счетных участков, соответствовало количеству использованных избирательных бюллетеней.

Итоги голосования подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на сайте не позднее 25 марта 2018 года.

Финансирование мероприятий по благоустройству будет организовано за счет средств городского и регионального бюджетов. Всего в 2018 году на благоустройство общественной территории выделено 55 миллионов руб, рассказали в городской администрации.

Учитывая, что все организация всех видов работ в городском округе «Город Калининград» осуществляются по контрактной системе, руководствуясь требованиями Федерального закона от 22.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», работы будут начаты после определения подрядной организации по итогам аукционных процедур и заключения муниципального контракта.