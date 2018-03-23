Ещё
Литературная встреча состоится в Дома культуры Дружба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Литературная встреча состоится в Дома культуры Дружба 

Администрация поселения Вороновское 28 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Сотрудники библиотеки при Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское 6 апреля проведут литературную встречу «В моих книгах все, как в жизни». Ее смогут посетить все желающие.
— Гостей учреждения мы познакомим с творческом современного отечественного писателя — Тамарой Крюковой. Она работает в разных жанрах и пишет произведения для читателей всех возрастов. На встрече Тамара Крюкова расскажет о том, как пришла эту творческую профессию и о своих новых произведениях, — сообщили сотрудники библиотеки.
Отметим, что начало мероприятия запланировано на 12:00.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Представители Совета ветеранов обсудят итоги проделанной работы Жители поселения смогут посетить божественные литургии Евгений Иванов встретился с общественными советниками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением304
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова72
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды23
Умер известный шансонье23
США начали стальную войну50
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение