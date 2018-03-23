Литературная встреча состоится в Дома культуры Дружба

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Сотрудники библиотеки при Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское 6 апреля проведут литературную встречу «В моих книгах все, как в жизни». Ее смогут посетить все желающие.

— Гостей учреждения мы познакомим с творческом современного отечественного писателя — Тамарой Крюковой . Она работает в разных жанрах и пишет произведения для читателей всех возрастов. На встрече Тамара Крюкова расскажет о том, как пришла эту творческую профессию и о своих новых произведениях, — сообщили сотрудники библиотеки.

Отметим, что начало мероприятия запланировано на 12:00.