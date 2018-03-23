Салют ко Дню Победы в Воронеже обойдётся в 1,4 млн рублей 

Праздничный фейерверк запустят с дамбы Чернавского моста. Власти начали поиски подрядчика для проведения в Воронеже салюта ко Дню Победы. Из областного бюджета на праздничный фейерверк выделят более 1,4 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок в четверг, 22 марта. Традиционно салют запустят с дамбы Чернавского моста. Продолжительность фейерверка составит 10 минут. За это время подрядчик обязуется сделать 1160 выстрелов, высота которых составит от 170 до 500 м. Интервал между залпами не должен превышать 1 секунды. После проведения фейерверка подрядчику предстоит осмотреть и очистить территорию от отработанных и несработавших пиротехнических изделий. Заказчиком услуги выступил Воронежский концертный зал. Подать заявки можно до 30 марта, электронный аукцион проведут 4 апреля. Скорее всего, победителем торгов станет московская компания ОАО «Пиро-Росс», которая с 2015 года ежегодно запускает салюты ко Дню Победы. В 2017 году компания также провела праздничный фейерверк ко Дню города, в январе 2018 года — ко Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, в феврале — ко Дню защитника Отечества. Дарья Крымова