Сбербанк предоставит малому бизнесу «Личного юриста»

Тариф «Предприниматель Лайт» позволяет получать в удобных клиенту дистанционных каналах неограниченное количество устных консультаций, как по задачам бизнеса, так и по личным вопросам. Также юрист перезвонит лицу, которого вы укажете для предоставления ваших интересов в правовом споре, по запросу может принять дистанционное участие переговорах. В дополнение, у клиента есть возможность получить три рекомендации по составлению документов, две письменные консультации по интересующим юридическим вопросам, оценку судебной перспективы своей ситуации и обзор изменений законодательства по выбранной тематике.

Сервис доступен в любое время и в любой ситуации — клиент может получить консультацию 24 часа в сутки и 7 дней в неделю через разные каналы, включая круглосуточный телефон, электронную почту, личный кабинет, Skype и мобильное приложение. В личном кабинете предприниматель всегда может прослушать консультацию специалиста повторно, чтобы не пропустить важных деталей.

Анатолий Попов. «Новый тариф мы разработали специально для наших клиентов сегмента малого бизнеса. Он позволяет получить доступ к решению юридических вопросов начинающих предпринимателей и действующего бизнеса, при этом есть дополнительная возможность воспользоваться сервисом и при решении бытовых задач. Юридические вопросы являются важной частью повседневной жизни бизнесмена и с учетом запуска нового тарифа мы сделали продукт еще доступнее», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка

Новую услугу можно приобрести на сайте Сбербанка, оплатив картой или по счету на оплату. В линейке представлены тарифы со стоимостью годового обслуживания для малого бизнеса: 2 500 рублей/год, 7 900 рублей/год, 11 400руб. /год.