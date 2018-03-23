Ещё
Выксунский метзавод прекратил работу последней крупнейшей в стране мартеновской печи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выксунский метзавод прекратил работу последней крупнейшей в стране мартеновской печи 

Прайм 28 минут назад
Крупнейшая в стране мартеновская печь остановлена на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ, Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании), сообщает корреспондент РИА Новости.
Технология, которую разработал француз Пьер Мартен в 1864 году, устарела. Предприятие полностью перейдет на использование стали, выпущенной современным высокотехнологичным способом.
"Закрытие мартеновского производства на 90% снизит количество вредных выбросов в атмосферу. Все сотрудники закрытого цеха будут трудоустроены на новые, более безопасные и более квалифицированные места", — сказал на закрытии мартеновской печи председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.
Он добавил, что остановка мартена в Выксе знаменует собой исторический рубеж — практически полное завершение 150-летней эпохи «царствования» мартеновский печи в мировой металлургии и практически полный переход российской металлургии на новые технологии производства стали.
Выксунский металлургический завод — градообразующее предприятие и один из старейших промышленных предприятий России, крупнейший отечественный производитель стальных труб и железнодорожных колес. (Символично, что первая в России мартеновская печь в 1870 году была запущена тоже на нижегородской земле, на Сормовском заводе).
Объединенная металлургическая компания — один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК — комплексный поставщик продукции для добычи и транспортировки газа и нефти. Выксунский металлургический завод входит в состав ОМК с 1999 года.
Прайм: последние новости
Дворкович не исключил повышения НДФЛ до 15%, но это требует обсуждения Дайджест российских СМИ – 22 марта Прогноз результатов X5 Retail Group за IV кв по МСФО: риск снижения рентабельности, - Аналитики ВТБ Капитал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением304
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова72
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды23
Умер известный шансонье23
США начали стальную войну50
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение