Метро просит поднять тариф на проезд до 28 рублей

Но в конце февраля в департамент по тарифам Новосибирской области поступило обращение от МКП «Гор­электротранспорт» и МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» о пересмотре установленных тарифов на перевозку пассажиров и багажа. Информация вызвала у новосибирцев возмущение, ведь проезд, возможно, увеличится не на пару рублей, а более чем на 40% и составит, по предложению перевозчиков, 26,4 руб. в наземном электротранспорте и 27,9 руб. в метро.

О том, что тариф необходимо повышать, представители метрополитена заявляли давно, ссылаясь на то, что в Новосибирске он — один из самых низких в стране. В нашем городе себестоимость проезда уже давно превысила тариф. Метрополитену необходимы деньги на текущий ремонт, и получить их при условии, что предприятие работает себе в убыток, не представляется возможным. При этом задач, которые необходимо решить в кратчайшие сроки, немало. Нужно обновить старые вагоны (в составе метрополитена 56 вагонов 1985 года выпуска) и приобретать новые (стоимость одного составляет около 50 млн руб.). Также требуется заменить пути, стрелочные переводы, кабельные сети, 80% из которых изношены. Деньги нужны не только на ремонт, но и на внедрение современных технологий — Новосибирский метрополитен единственный в стране еще не перешел с аналоговой на цифровую связь. Требуются средства и на повышение уровня безопасности. Решить все эти проблемы могло бы повышение тарифов. Если учесть, что 250 тысяч новосибирцев ежедневно пользуются подземкой, то в день только за счет оплаты проезда метро получает 5 млн руб. При повышении тарифа до 28 руб. эта сумма увеличится до 7 млн руб. И возможно, это именно то, что поможет предприятию найти деньги и на ремонт, и на покупку нового оборудования, и на обеспечение безопасности.

Новосибирцы в большинстве своем не против роста тарифа, если это действительно необходимо для того, чтобы метрополитен работал бесперебойно. Ведь он сейчас — практически единственная возможность без пробок добраться с одного берега на другой, сэкономив время. К примеру, чтобы жителю Затулинки доехать на работу на площадь Калинина, требуется около часа: 40 минут — до площади Маркса на автобусе, потом еще 20 — до ст. «Заельцовская» на метро. Если подземка перестанет работать, до площади Калинина можно будет доехать только на автобусе, а это удлинит путь примерно на полчаса. Стоит ли платить на 8 рублей больше, чтобы сэкономить 30 минут, каждый решает сам. А в департаменте по тарифам Новосибирской области пока анализируют, действительно ли необходимо поднимать тариф. «Будет произведена экспертиза представленных перевозчиками обосновывающих материалов, проверка экономической обоснованности расходов по статьям затрат, объема перевозок пассажиров, программ развития перевозчиков», — ответил на наш запрос руководитель департамента Гарей Асмодьяров. В департаменте также уточнили, что при установлении тарифов регулирующий орган принимает меры, направленные на исключение из расчетов избыточных и неэффективных расходов перевозчиков, вызванных привлечением избыточных ресурсов, связанных с превышением нормативного расхода топлива, ГСМ, нормативной численности персонала, снижением уровня загрузки транспортных средств.