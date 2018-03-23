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Коньково подготовят к наступлению тепла и майским праздникам
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Коньково подготовят к наступлению тепла и майским праздникам 

Коньково 33 минуты назад
Фото: Коньково
Месячник по уборке и благоустройству городских территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. О благоустроительных работах по приведению в порядок территории района на встрече с жителями 21 марта рассказал руководитель «Жилищника района Коньково» Сергей Никогосян.
К работам будет привлечено 86 единиц техники. В апреле планируется выполнить работы по прогребанию и ремонту газонов, устройству цветников, удалению сухостоев и пней, промывке фасадов и цокалей 95 строений, ремонту цоколей, козырьков на подъездах и 95 малых архитектурных форм и другие. Также планируется привести в порядок 5 детских площадок. Кроме того, в период месячника благоустройства на территории района установят 390 бункеров.
Обеспечение «Жилищника» инвентарем для проведения запланированных работ составляет 100%. По словам Никогосяна, работы по массовой покраске ограждений, цоколей, МАФ на территории района начнутся с 10 апреля 2018 года.
Напомним, субботники в Конькове пройдут 14 и 21 апреля по следующим адресам:
14 апреля — ул. Островитянова 39 (пруды);
выдача инструмента: ул. Островитянова д. 41 корп. 1.
14 апреля — ул. Академика Капицы (кромка Битцевского лесопарка);
выдача инструмента: ул. Академика Капицы д. 30 корп. 2.
21 апреля — ул. Академика Арцимовича, 9 (Яблоневый сад);
выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1;
21 апреля — ул. Островитянова, 19/22 (Соловьиная роща);
выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1.
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