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В Саратове жители поселка Поливановка сидят без воды
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В Саратове жители поселка Поливановка сидят без воды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Днем 23 марта, окраина Саратова осталась без холодной воды. Как сообщили коммунальщики, «Саратовводоканал» ремонтирует коммуникации в поселке Поливановка. Из-за манипуляций на водоводе пришлось ограничить подачу ресурса в частном секторе.
Водоснабжение нарушено в домах по улицам Ключевая, 1-ый Ключевой проезд и Дубовая. Проблемы коммунальщики пообещали решить к вечеру.
К 17:00 жители смогут пополнить запасы питьевой воды из кранов. Также водоснабжение нарушено в домах по четной стороне на улице Майская. Абоненты, проживающие в домах № 2 до № 20 получат воду к 20:00.
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