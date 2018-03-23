В Саратове жители поселка Поливановка сидят без воды

Днем 23 марта, окраина Саратова осталась без холодной воды. Как сообщили коммунальщики, «Саратовводоканал» ремонтирует коммуникации в поселке Поливановка. Из-за манипуляций на водоводе пришлось ограничить подачу ресурса в частном секторе.

Водоснабжение нарушено в домах по улицам Ключевая, 1-ый Ключевой проезд и Дубовая. Проблемы коммунальщики пообещали решить к вечеру.

К 17:00 жители смогут пополнить запасы питьевой воды из кранов. Также водоснабжение нарушено в домах по четной стороне на улице Майская. Абоненты, проживающие в домах № 2 до № 20 получат воду к 20:00.