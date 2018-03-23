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Марсоход Curiosity: 2000 марсианских дней на Красной планете
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Марсоход Curiosity: 2000 марсианских дней на Красной планете 

Реальный мир космоса 33 минуты назад
Фото: Реальный мир космоса
Марсоход Curiosity NASA изучает марсианский пейзаж с 2012 года. За это время он сделал десятки важных открытий о красной планете. И сегодня марсоход отмечает важную дату: 2000 Сол или марсианских дней, исследований и открытий.
За это время Curiosity проехал почти 20 километров по поверхности Марса, от зоны посадки в Aeolis Palus («болото Эолида») в кратере «Гейла» до его нынешнего местоположения на горе Шарп. Двадцать километров может показаться не очень большой дистанцией, но если вы ведете многомиллионный автомобиль с 11-минутной задержкой на каждый маневр, вы тоже будете ехать медленно.
Не смотря на это, марсоход достиг многого. Возможно, самым важным открытием Curiosity является то, что на Марсе могла быть жизнь в прошлом. В начале своего пути марсоход отправился в высохшее русло реки, показывая, что жидкая вода существовала на Марсе в больших количествах. Хотя это не сто процентное доказательство, что жизнь существовала на Марсе в какой-то момент, это хороший признак, что Марс был пригоден для жизни (или даже пригоден до сих пор).
Помимо открытия русла, Curiosity обнаружил, что близлежащая область, называемая «Йеллоунайф Бэй», была гигантским озером, и регион обладал большим количеством подземных вод и что эти среды сохранялись в течение миллионов лет. В совокупности эти открытия показывают, что потенциально жизнеобеспечивающая среда существовала достаточно долго, чтобы даже сложная жизнь могла развиться.
Для Curiosity миссия продолжается и нас ждет множество открытий, а мы надеемся, что марсоход проработает еще 2000 Сол, а затем еще.
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