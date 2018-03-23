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Ни дня без Крыма: Евродепутатам не понравилось письмо Юнкера Путину
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Ни дня без Крыма: Евродепутатам не понравилось письмо Юнкера Путину 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Текст обращения европейских депутатов в своем Twitter выложил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.
«Мы очень разочарованы упущенной возможностью напомнить российскому лидеру о незаконной оккупации и аннексии Крыма, досадном и неприемлемом акте нарушения международного права, который Европейский Союз не признает и осуждает», — указано в письме евродепутатов.
a dozen MEPs have written to @JunckerEU questioning the way he congratulated #Putin after his election win & noted that he missed an opportunity to remind the leader of #Russia about the illegal annexation & occupation of #Crimea. #Ukraine pic.twitter.com/XpBOrQg7Oj
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 22 марта 2018 г.
Они отмечают, что не принимают выборов РФ в Крыму, а также ожидают от России вклада в «восстановление общеевропейской безопасности и позитивные отношения с ЕС».
Ранее Юнкер поздравил Путина с переизбранием, заявив, что позитивные отношения ЕС и РФ являются ключевым фактором для безопасности континента.
«Я всегда заявлял, что позитивные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией являются ключевыми для безопасности нашего континента. Нашей общей целью должно быть восстановление общеевропейского порядка безопасности», — написал он.
Это вызвало критику некоторых сторонников Украины в Европарламенте.
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