Ни дня без Крыма: Евродепутатам не понравилось письмо Юнкера Путину

Текст обращения европейских депутатов в своем Twitter выложил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

«Мы очень разочарованы упущенной возможностью напомнить российскому лидеру о незаконной оккупации и аннексии Крыма , досадном и неприемлемом акте нарушения международного права, который Европейский Союз не признает и осуждает», — указано в письме евродепутатов.

a dozen MEPs have written to @JunckerEU questioning the way he congratulated #Putin after his election win & noted that he missed an opportunity to remind the leader of #Russia about the illegal annexation & occupation of #Crimea. #Ukraine pic.twitter.com/XpBOrQg7Oj

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 22 марта 2018 г.

Они отмечают, что не принимают выборов РФ в Крыму, а также ожидают от России вклада в «восстановление общеевропейской безопасности и позитивные отношения с ЕС».

Ранее Юнкер поздравил Путина с переизбранием, заявив, что позитивные отношения ЕС и РФ являются ключевым фактором для безопасности континента.

«Я всегда заявлял, что позитивные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией являются ключевыми для безопасности нашего континента. Нашей общей целью должно быть восстановление общеевропейского порядка безопасности», — написал он.