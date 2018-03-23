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Китайскому аналогу Google разрешили тестировать беспилотники в Пекине
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Китайскому аналогу Google разрешили тестировать беспилотники в Пекине 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Технологическая компания Baidu, которую часто называют «китайским аналогом Google», получила разрешение властей Пекина на тестирование беспилотников в черте города. Выезд машинам разрешен на 33 дороги, общая протяженность которых составляет 105 километров. Об этом сообщает издание Business Insider.
«Мы считаем, что при поддержке городских властей Пекин станет центром индустрии автономных транспортных средств», — прокомментировал событие вице-президент Baidu Чжао Чэн. При этом компания стала первой, кто получил подобное разрешение, и уже успела провести демонстрационные заезды беспилотников в районе Дасин.
В сентябре прошлого года Baidu анонсировала создание фонда по развитию автономных транспортных средств. Его объем составит 1,5 миллиарда долларов. Помимо этого, в течение ближайших трех лет компания намерена инвестировать средства в 100 проектов, связанных с беспилотными технологиями.
Тем временем в США зафиксирован первый случай наезда автономного автомобиля на пешехода с фатальным исходом. Беспилотный внедорожник Volvo, принадлежащий Uber, сбил женщину, которыц ночью переходила дорогу за пределами перехода.
После этого Uber остановил программу тестирования беспилотников. Также работу приостановила Toyota.
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