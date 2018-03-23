День защиты леса: в каких случаях удалять деревья

Московская компания по обработке зеленых насаждений рассказала, как распознать опасные деревья, и поделилась эффективными способами их удаления.

Какие деревья нужно удалять

В силу разных причин деревья могут представляют опасность. В любой момент дерево может упасть на машину или дом. Специалисты выделили пять признаков, по которым распознают опасные деревья:

полностью высохшее дерево или засохшие крупные ветки; глубокие трещины; массивные ветви, которые плохо соединены со стволом или в местах соединения которых есть дефекты; зараженное, гнилое дерево, в котором образовались полости; разрушенные корни, угрожающие устойчивости.

Почему опасные деревья нужно удалять:

Накренившиеся или расщепленные деревья создают аварийную ситуацию. Особенно если рядом есть жилые дома, детские площадки или линии электропередач. Деревья, зараженные болезнями, не будут приносить плоды и могут заразить весь сад. Сгнившие деревья портят эстетику садов и улиц.

Есть случаи, когда лечить дерево уже поздно. И удаление деревьев — единственная процедура, которая сохранит красоту сада, максимум урожая и безопасность возле жилых домов и на улицах города.

Как удаляют деревья

В зависимости от ситуации профессиональная бригада арбористов Hitreeworkers использует четыре метода удаления опасных деревьев:

Традиционный способ: дерево пилят под корень. Удаление дерева с оттяжкой: эту технологию хорошо использовать, когда у дерева есть ярко выраженный естественный наклон. Удаление по частям со сбрасыванием их вниз — достаточно агрессивный метод, который может навредить газону и ландшафту местности. Чтобы предотвратить повреждения, грунт покрывают защитным настилом. Удаление по частям с их завешиванием — самый аккуратный и в тоже время опасный для альпиниста способ. Он больше всего востребован в городах, где нет достаточно пространства, чтобы удалить дерево целиком.

Стоимость работы зависит от сложности операций и количества использованной техники. Hitreeworkers разработала программу лояльности и систему скидок до 25% на большие заказы.

Как работает Hitreeworkers

Специалист компании бесплатно выезжает на участок, оценивает объем работ и составляет смету. Все работы начинаются сразу после того, как получены специальные разрешения — порубочные билеты — и заключен договор с заказчиком.

Бригада квалифицированных альпинистов и арбористов Hitreeworkers оперативно выезжает на объект. Все операции проводят аккуратно, безопасно, в соответствии с санитарными и техническими нормами. И убирают за собой весь мусор.

Кроме удаления деревьев работники Hitreeworkers проводят инсектицидную обработку от короеда и других вредителей, выкорчевывают пни, распиливают и измельчают древесные остатки. На все виды работы компания предоставляет гарантийные обязательства.

Специалисты работают с любыми деревьями: сухостойными, аварийными, расположенными вблизи зданий и линий электропередач. Весь перечень услуг можно посмотреть здесь: http://hitreeworkers.ru.

Отсутствие опыта и специального снаряжения опасно, поэтому лучше доверить удаление деревьев специалистам. Hitreeworkers использует только профессиональное оборудование Petzl, Dmm, Samson и Stihl.

Hitreeworkers решает задачи крупного масштаба и работает в любых, самых сложных, условиях — на большой высоте, вблизи зданий и сооружений — и на объектах любого масштаба.

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