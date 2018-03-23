Дни Гагаузии пройдут в Московской области

Мероприятие пройдет по поручению губернатора Андрея Воробьева

Жители Подмосковья смогут познакомиться с историей, кухней, культурой и традициями автономного территориального образования на юге Молдавии

Точные даты проведения культурного мероприятия станут известны позже.

Напомним, что в феврале в регионе прошли Дни индийской культуры.