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Дни Гагаузии пройдут в Московской области
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Дни Гагаузии пройдут в Московской области 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Мероприятие пройдет по поручению губернатора Андрея Воробьева.
Власти Московской области решили провести Дни Гагаузии. Об этом рассказала глава подмосковного Минкультуры Оксана Косарева, передает портал "Подмосковье сегодня".
Жители Подмосковья смогут познакомиться с историей, кухней, культурой и традициями автономного территориального образования на юге Молдавии.
Точные даты проведения культурного мероприятия станут известны позже.
Напомним, что в феврале в регионе прошли Дни индийской культуры.
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