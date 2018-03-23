Tele2 запускает программу стажировки

Оператор мобильной связи Москва — Tele2 запускает ежегодную программу стажировки для учащихся российских вузов — Tele2 Praktik. В этом году студенты из Москвы и еще 12 регионов России смогут стать частью команды оператора.

Омске, Оренбурге, Tele2 Praktik пройдет в Москве, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге Иркутске , Нижнем Новгороде, Новосибирске Рязани , Ростове-на— Дону, Санкт-Петербурге Тюмени . По итогам отбора кандидаты получат возможность работать в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России в течение двух летних месяцев. В рамках Tele2 Praktik оператор выплачивает молодым специалистам заработную плату.

"Один из приоритетов кадровой политики Tele2 — создание мотивированной команды профессионалов, в том числе с помощью программы для молодых специалистов. В Tele2 Praktik с 2010 года приняли участие около 360 выпускников вузов из разных городов России. Более 80% стажеров остаются в компании и продолжают строить карьеру в Tele2. Мы стремимся к тому, чтобы этот процент рос с каждым годом, и поэтому уделяем большое значение повышению мотивации и вовлеченности молодых сотрудников", — рассказала директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова

В 2018 году стажировка будет проводиться по четырем крупным направлениям: IT и телеком, финансы и аудит, маркетинг, развитие бизнеса и персонала. Кандидатам предстоит пройти серьезный отбор, состоящий из нескольких этапов. Сначала молодым специалистам необходимо заполнить анкету, затем — выполнить онлайн-тестирование. Следующим шагом станет прохождение Skype-интервью. Успешных кандидатов пригласят на заключительный этап — бизнес-игру и интервью с наставниками.

С первого дня в Tele2 стажеры будут участвовать в текущих проектах компании вместе с остальными сотрудниками. Стажировка в Tele2 также предусматривает специальную программу обучения, включающую очные тренинги и онлайн-курсы.

По итогам летней стажировки руководители оценят работу подопечных. Молодые специалисты смогут продолжить работу в Tele2 в рамках пролонгированной стажировки с гибким графиком, позволяющим совмещать работу и учебу.

Чтобы принять участие в Tele2 Praktik, необходимо до 22 апреля заполнить форму регистрации, выбрав свой регион. С подробной информацией о программе стажировки можно также ознакомиться на сайте компании и в официальной группе «ВКонтакте».