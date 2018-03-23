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Витас распугал соседей в элитном поселке
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Витас распугал соседей в элитном поселке 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Жильцы не стали обращаться в полицию, а позвонили в управляющую компанию поселка, пишет МК. Местный участковый рассказал изданию, что Виталий Грачев (настоящие имя и фамилия певца) отказался разговаривать с полицией и впускать их в дом, те же не стали взламывать двери и ограничились беседой.
Однако, когда стражи порядка собрались уходить, снова послышались выстрелы. В итоге приехала следственно-оперативная группа и группа немедленного реагирования. Витас по-прежнему не открывал дверь, и ее пришлось взломать. Полицейские изъяли у артиста стартовый пистолет. Сообщается, что музыкант, по всей видимости, был пьян, но медосвидетельствование пройти отказался. В участке Витас заявил, что просто хотел попугать ворон.
Соседи поп-звезды рассказали, что уже устали от пьяных выходок музыканта, и помимо стартового пистолета у него есть еще оружие.
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