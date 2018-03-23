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Сочинские власти готовы отдать земельные участки за снос самостроев в Имеретинской низменности
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Сочинские власти готовы отдать земельные участки за снос самостроев в Имеретинской низменности 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Здания были построены на территориях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Есть предположения, что после сноса дома организация получит участок под ним в аренду. В результате власти города надеются быстрее очистить Имеретинку от незаконно возведенных зданий, сообщает «Ъ».
По словам экспертов, в первую очередь это будет интересно компаниям с собственным парком техники, который позволит снизить расходы на снос. Однако вид использования «под ИЖС» делает предлагаемые администрацией участки не слишком привлекательными.
Количество самостроев в Сочи продолжает увеличиваться — теперь уже тридцать девять.
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