Сочинские власти готовы отдать земельные участки за снос самостроев в Имеретинской низменности

Здания были построены на территориях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Есть предположения, что после сноса дома организация получит участок под ним в аренду. В результате власти города надеются быстрее очистить Имеретинку от незаконно возведенных зданий, сообщает «Ъ»

По словам экспертов, в первую очередь это будет интересно компаниям с собственным парком техники, который позволит снизить расходы на снос. Однако вид использования «под ИЖС» делает предлагаемые администрацией участки не слишком привлекательными.