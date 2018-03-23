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«Ладья» за забором: реконструкцию четвертой очереди самарской набережной завершат 20 мая
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«Ладья» за забором: реконструкцию четвертой очереди самарской набережной завершат 20 мая 

63.ru 39 минут назад
Фото: 63.ru
Подрядная организация укладывает зеленый газон и асфальт на самарской набережной.
— На обновленной территории построили хозяйственно-бытовой комплекс и обновили подземный туалет. Главным объектом реконструкции стала стела «Ладья». Строителям осталось завершить укладку асфальта и дорожной плитки, а также обустроить зеленые газоны, — сообщил замруководителя департамента градостроительства Олег Захаров.
Реконструкция набережной стартовала в марте прошлого года. По проекту ее должны разделить на четыре зоны. От улицы Осипенко до Силикатного оврага разместят объекты массового отдыха людей, площадки для проведения культурных мероприятий, клумбы и пешеходные дорожки. Обновили и саму «Ладью». На нее нанесли антивандальное покрытие.
Также власти планируют завершить строительство храма в честь Святой Софии Премудрости Божией, который располагается на пересечении улиц Лесной и Соколова. Благоустройство его территории сделают в том же стиле, что и набережную.
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