«Ладья» за забором: реконструкцию четвертой очереди самарской набережной завершат 20 мая

Подрядная организация укладывает зеленый газон и асфальт на самарской набережной.

— На обновленной территории построили хозяйственно-бытовой комплекс и обновили подземный туалет. Главным объектом реконструкции стала стела «Ладья». Строителям осталось завершить укладку асфальта и дорожной плитки, а также обустроить зеленые газоны, — сообщил замруководителя департамента градостроительства Олег Захаров

Реконструкция набережной стартовала в марте прошлого года. По проекту ее должны разделить на четыре зоны. От улицы Осипенко до Силикатного оврага разместят объекты массового отдыха людей, площадки для проведения культурных мероприятий, клумбы и пешеходные дорожки. Обновили и саму «Ладью». На нее нанесли антивандальное покрытие.

Также власти планируют завершить строительство храма в честь Святой Софии Премудрости Божией, который располагается на пересечении улиц Лесной и Соколова. Благоустройство его территории сделают в том же стиле, что и набережную.