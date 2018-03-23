В России приняли поправки о лишении прав за пьяную езду

Поправки будут внесены в ст. 12.8 КоАП: состояние опьянения будет считаться установленным, если в 1 л крови водителя содержится 0,3 г или более этилового спирта, сообщает «Коммерсантъ». Наказание останется прежним — штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

До тех пор, пока поправки не вступили в силу, водителей будут лишать прав только в случаях, если было зафиксировано наличие алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.