Школы Волоколамского района перенесут начало уроков в дни выбросов на полигоне «Ядрово»

За последние пару дней в больницы Волоколамска обратилось более 150 детей. Многие жалуются на тошноту, головокружения и слабость. В результате, в связи со сложной ситуацией, власти приняли решение изменить график уроков в школах Волоколамска. Об этом сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Принято решение, мы вчера об этом говорили, что в случае очередного выброса будет дана инструкция директорам школ, чтобы наши уроки были перенесены на два часа — то есть не с 8.30 начинались занятия в школе и приходили дети в детский сад, а с 10.30,

Из-за этого время начала уроков второй смены тоже может измениться. Кроме того, решено отменить уроки физкультуры на этот период. Кстати, власти Волоколамского района уже начали выдавать путевки в оздоровительные учреждения Московской области . Министерство социального развития Подмосковья предоставляет размещение детям с родителями и пожилым людям в детских лагерях в экологически чистых местах Щелковского, Пушкинского, Истринского, Наро-Фоминского районов. Напомним, жители Волоколамска и близлежащих деревень с конца февраля жалуются на запах, исходящий от мусорного полигона «Ядрово». А недавно, ночью с 20 на 21 марта на полигоне произошел разлом, связанный с резким перепадом давления. Запах пошел в город, находящийся в низине. Очаг выхода свалочного газа удалось засыпать только к утру. В результате, 21 марта стало известно о нескольких десятках детей, обратившихся за помощью в больницы. В частности, были срочно госпитализированы 23 ребенка из школы № 2, а затем стало известно о еще 34 детях из школ Волоколамска, которым также потребовалось лечение. С тех пор дети продолжаются обращаться за помощью врачей. Добавим, что Миндзрав, МЧС Роспотребнадзор уверены: уровень газов и вредных веществ в воздухе соответствует норме.

В течение суток лабораториями МЧС и Роспотребнадзора проводились замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано,

— заявил сегодня представитель МЧС России. Тем временем, жители города требуют закрыть свалку. Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть «Ядрово», откуда и приходит запах, будет закрыта в апреле 2018 года. Однако рядом буквально через пару дней откроется новый сегмент полигона, который будет работать как минимум до 2030 года. Жителей Волоколамского района не устраивает такая ситуация.

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