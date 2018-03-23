Бортпроводника поймали с кокаином в штанах

Стюард ямайской авиакомпании Fly Jamaica Хью Холл пытался провезти в США около девяти фунтов кокаина. Наркотик был расфасован в четыре пакета, которые были привязаны к его ногам. Цена контрабандной партии составляет около 160 тысяч долларов США. Сообщает за ссылкой на местные власти Daily Mail.

Инцидент произошел еще 17 марта, но в течении нескольких дней его не предавали огласке. Стюард прибыл в Нью-Йорк рейсом из Монтего-Бэй — четвертого по величине города Ямайки . Пакеты с белым порошком были обнаружены во время личного досмотра таможенной службой . Исследования показали, что это кокаин.

Представитель авиакомпании Fly Jamaica уже осудил действия сотрудника. На данный момент бортпроводник находится под арестом по обвинению в контрабанде наркотиков. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.