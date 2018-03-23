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Бортпроводника поймали с кокаином в штанах
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Бортпроводника поймали с кокаином в штанах 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Стюард ямайской авиакомпании Fly Jamaica Хью Холл пытался провезти в США около девяти фунтов кокаина. Наркотик был расфасован в четыре пакета, которые были привязаны к его ногам. Цена контрабандной партии составляет около 160 тысяч долларов США. Сообщает за ссылкой на местные власти Daily Mail.
Инцидент произошел еще 17 марта, но в течении нескольких дней его не предавали огласке. Стюард прибыл в Нью-Йорк рейсом из Монтего-Бэй — четвертого по величине города Ямайки. Пакеты с белым порошком были обнаружены во время личного досмотра таможенной службой. Исследования показали, что это кокаин.
Представитель авиакомпании Fly Jamaica уже осудил действия сотрудника. На данный момент бортпроводник находится под арестом по обвинению в контрабанде наркотиков. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
В феврале 2018 года разразился скандал, вызванный контролируемой поставкой крупной партий наркотиков из Аргентины в Россию. По неподтвержденным данным СМИ, в качестве перевозчика должен был использоваться борт летного отряда «Россия». Позже стало известно, что канал поставок кокаина был выявлен в ходе совместной спецоперации аргентинских и российских спецслужб.
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