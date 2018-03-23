Движение в Елоховском проезде перекроют 6-8 апреля из-за религиозного мероприятия

Движение транспорта в Елоховском проезде будет перекрыто 6-8 апреля 2018 г. в связи с проведением религиозного мероприятия, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Перекрытия в связи с проведением религиозного мероприятия будет введено ограничение на участке ул. Спартаковская от ул. Новорязанская до ул. Нижняя Красносельская, а также в Елоховском проезде и на участке ул. Нижняя Красносельская от ул. Спартаковская до Елоховского проезда. Движение на участках перекроют 6 апреля с 19:30 до 20:00 и с 23:30 7 апреля до 00:30 8 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также с 8:00 7 апреля до 19:00 8 апреля будет перекрыт Елоховский проезд.