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В «Центре культуры и досуга „Лира“ жители Южного Бутова смогут обменяться ненужными вещами
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В «Центре культуры и досуга „Лира“ жители Южного Бутова смогут обменяться ненужными вещами 

Управа района Южное Бутово 44 минуты назад
Фото: Управа района Южное Бутово
29 марта в центре культуры и досуга «Лира», в Южном Бутове состоится весенняя ярмарка фримаркет. На ней можно будет обменяться ненужными вещами.
Мероприятие будет проходить в холле концертного зала на первом этаже с18.00 и завершится в 19.00. Обменяться ненужными вещами можно будет по адресу: бульвар Адмирала Ушакова, 12 (станция метро «Улица Скобелевская», 1 вагон из центра).
Если в день проведения фримаркета вы не можете прийти, принести вещи и оставить администратору или охране можно в любой другой день с 9.00 до 21.00. Вещи, не нашедшие своего хозяина, бережно хранятся до следующей встречи.
В этот же день в центре культуры и досуга пройдут акции «Электрохлам, сдавайся!» (сбор ненужных и сломанных электроприборов и деталей) и «Бумажный круг» (сбор макулатуры).
Фото взято: http://www.news-butovo.ru/wp-content/uploads/2014/06/fri-market-19.06.14_1.jpg
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