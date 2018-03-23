Поклонники Катерины Шпицы обсуждают её «беременное» фото в стиле ню

Фотография Катерины Шпицы в стиле ню вызвала бурное обсуждение её поклонников. Некоторые подумали, что известная пермская актриса находится в «интересном положении».

Об этом Шпица сама сообщила в своём Инстаграме. Одна из её фотографий для проекта Дианы Авхадиевой «Вода» вызвала вопросы у подписчиков.

«Сводку с полей своего аккаунта прислала автор и фотограф проекта «Вода» Диана Авхадиева. Подписчица XX: «Беременная?». @dia_voda: «Нет». Подписчица XX: «Животик». @dia_voda: «На этом фото нет животика». Подписчица XX: «Есть». @dia_voda: «Где?» Ждём ответа», — привела на своей страничке Шпица диалог фотографа Дианы Авдиевой с одной из подписчиц.

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 22 Мар 2018 в 2:31 PDT Некоторые подписчики Шпицы подтвердили, что на фото, действительно, может показаться, что актриса беременная.

«Если не приглядываться, что это нога, то, правда, как будто животик», — написала одна из поклонниц Шпицы.

«Значит, точно беременна. Только ещё не знаешь об этом», — в шутку добавил другой подписчик.

Впрочем, многие в очередной раз выразили восхищение фотосессией Шпицы для проекта «Вода».

«Когда красивая женщина в гармонии со стихией! Прекрасное фото!» — отметила одна из подписчиц.