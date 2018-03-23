Ещё
Поклонники Катерины Шпицы обсуждают её «беременное» фото в стиле ню
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонники Катерины Шпицы обсуждают её «беременное» фото в стиле ню 

АиФ Пермь 41 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Фотография Катерины Шпицы в стиле ню вызвала бурное обсуждение её поклонников. Некоторые подумали, что известная пермская актриса находится в «интересном положении».
Об этом Шпица сама сообщила в своём Инстаграме. Одна из её фотографий для проекта Дианы Авхадиевой «Вода» вызвала вопросы у подписчиков.
«Сводку с полей своего аккаунта прислала автор и фотограф проекта «Вода» Диана Авхадиева. Подписчица XX: «Беременная?». @dia_voda: «Нет». Подписчица XX: «Животик». @dia_voda: «На этом фото нет животика». Подписчица XX: «Есть». @dia_voda: «Где?» Ждём ответа», — привела на своей страничке Шпица диалог фотографа Дианы Авдиевой с одной из подписчиц.
Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 22 Мар 2018 в 2:31 PDT  Некоторые подписчики Шпицы подтвердили, что на фото, действительно, может показаться, что актриса беременная.
«Если не приглядываться, что это нога, то, правда, как будто животик», — написала одна из поклонниц Шпицы.
«Значит, точно беременна. Только ещё не знаешь об этом», — в шутку добавил другой подписчик.
Впрочем, многие в очередной раз выразили восхищение фотосессией Шпицы для проекта «Вода».
«Когда красивая женщина в гармонии со стихией! Прекрасное фото!» — отметила одна из подписчиц.
АиФ Пермь: последние новости
Борются ли с клещами и борщевиком? В Очёре пропавшего 3 марта мужчину нашли погибшим В марте в Перми объявят конкурс на право достроить крематорий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением317
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова69
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды24
Умер известный шансонье23
США начали стальную войну47
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение