В Военной академии ГШ ВС РФ в рамках курса «Армия и общество» состоялось занятие на тему информационных войн 

Занятие, прошедшее в диалоговом режиме, вызвало профессиональный интерес у слушателей и научно-педагогических работников академии.
В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГШ ВС РФ) в рамках курса «Армия и общество» состоялось очередное занятие по теме: «Информационные войны». Мастер-класс провела главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
В ходе занятия обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с деятельностью телеканала Russia Today по формированию позитивного образа государства за рубежом и достоверному освещению деятельности руководства Российской Федерации для зарубежной аудитории.
Научно-педагогические работники и слушатели Военной академии имели возможность задать Маргарите Симоньян интересующие вопросы и получили развернутые ответы.
Занятие, прошедшее в диалоговом режиме, вызвало профессиональный интерес у слушателей и научно-педагогических работников академии.
Очередное занятие курса «Армия и общество» состоится в Военной академии ГШ ВС РФ 29 марта с советским и российским спортсменом, государственным и политическим деятелем, депутатом Государственной Думы Александром Карелиным.