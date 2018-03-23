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Москва не будет строить новые мусоросжигательные заводы
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Москва не будет строить новые мусоросжигательные заводы 

Ведомости 46 минут назад
Новые мусороперерабатывающие заводы в Москве строить не планируется, заявила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«У города нет планов строить новые мусороперерабатывающие производства. Не обращались к нам и инвесторы с такими планами», — заявила Княжевская.
Она добавила, что действующие в Москве мусороперерабатывающие предприятия располагаются в так называемых «санитарных зонах».
Между тем, в конце 2017 г. губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что регион может удвоить план по строительству мусоросжигательных заводов.
«Четыре завода есть, их начинаем строить. Другие заводы будем обсуждать, смотреть. Скорее всего, следующие четыре завода появятся. Мы видим это по всей сопутствующей ситуации. Видим, что они нам необходимы», — сказал в декабре Воробьев.
Решение о строительстве корпорацией «Ростех» четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области было принято правительством РФ в конце 2016 г. Они расположатся в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах.
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