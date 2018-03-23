Челябинцы смогут бесплатно пройти флюорографию и тест на ВИЧ

Челябинской области. Акция, приуроченная к всемирному дню борьбы с туберкулёзом, пройдёт в центре города в субботу, 24 марта. В рамках мероприятия можно буде пройти флюорографию и тест на ВИЧ совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба Минздрава

Действо развернётся на пешеходной улице Кирова с 11 до 15 часов.

Для желающих пройти медицинские обследования для флюорографии необходимо при себе иметь паспорт. Кровь на ВИЧ сдаётся анонимно. Организаторы обещают быстрый результат теста, всего 10-15 минут.

В 13 часов начнётся зарядка, которую прямо на улице проведёт стронмен, вице-президент «Федерация „Уралстронг — силачи Руси“ Дмитрий Кононец.

Также запланированы другие развлекательные мероприятия: викторины, мастер-классы.

В Челябинской области, как и в Российской Федерации в целом, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной, но рост показателей заболеваемости и смертности населения сохраняет тенденцию снижения.