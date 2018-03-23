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Челябинцы смогут бесплатно пройти флюорографию и тест на ВИЧ
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Челябинцы смогут бесплатно пройти флюорографию и тест на ВИЧ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Акция, приуроченная к всемирному дню борьбы с туберкулёзом, пройдёт в центре города в субботу, 24 марта. В рамках мероприятия можно буде пройти флюорографию и тест на ВИЧ совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
Действо развернётся на пешеходной улице Кирова с 11 до 15 часов.
Для желающих пройти медицинские обследования для флюорографии необходимо при себе иметь паспорт. Кровь на ВИЧ сдаётся анонимно. Организаторы обещают быстрый результат теста, всего 10-15 минут.
В 13 часов начнётся зарядка, которую прямо на улице проведёт стронмен, вице-президент «Федерация „Уралстронг — силачи Руси“ Дмитрий Кононец.
Также запланированы другие развлекательные мероприятия: викторины, мастер-классы.
В Челябинской области, как и в Российской Федерации в целом, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной, но рост показателей заболеваемости и смертности населения сохраняет тенденцию снижения.
»За последние 5 лет показатель заболеваемости туберкулезом по Челябинской области снизился на 11,8%, среди постоянно проживающего населения — на 10,8%, — сообщила главный фтизиатр минздрава Челябинской области Марина Лехляйдер. — Однако только в 2017 году из числа постоянно проживающего населения на диспансерный учёт с активными формами туберкулеза взято 1525 человек. Это повод задуматься о важности своевременного обследования».
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