Древние мастерицы распространяли технологии гончарного дела из-за тоски по дому

Археологи изучили находки шнуровой керамики возрастом около 5000 лет по берегам Балтики и пришли к выводу, что древние жительницы региона, переезжая вслед за мужьями в новый дом, привозили с собой секреты гончарного ремесла. Об исследовании рассказывает мартовский выпуск Journal of Archaeological Science.

Культура шнуровой керамики, существовавшая на территории большей части континентальной Европы в медном и бронзовом веке, получила свое название по характерному орнаменту на гончарных изделиях. Ремесленники этой культуры рисовали узоры на керамических сосудах с помощью отпечатков веревок. Кроме того, особенностью шнуровой керамики был способ изготовления: в состав новых изделий добавлялись кусочки старых черепков, смешанные со свежей глиной.

Финляндии и На территории современных Швеции Эстонии около 5000 лет назад находилось как минимум пять разных центров производства шнуровой керамики. Шведские археологи изначально предполагали, что на территорию Швеции эта технология пришла с юга. Однако сейчас становится ясно, что на самом деле законодателями мод в керамической отрасли были жители восточных областей Финляндии и Эстонии, хотя торговля шла в разных направлениях, и товары свободно путешествовали по всей Балтике.

Чтобы узнать, что сыграло роль в распространении веяний моды на определенные типы керамики, ученые сравнили находки с 24 мест археологических раскопок в этом регионе. Анализ химического состава глины позволил нанести на карту места, где были изготовлены изделия. Результаты показали, что технологии распространялись из-за переездов людей, которые ими владели, а не только благодаря торговле.

В традиционных обществах гончарным делом часто занимались женщины, поэтому в женских захоронениях этого периода в Европе в большом количестве встречаются керамические сосуды. И именно женщины нередко переезжали после свадьбы, что подтверждает анализ ДНК из этих захоронений. Вполне возможно, что переезжая на новое место, мастерицы начинали использовать глину оттуда, но добавлять в изделия черепки от расколотой по дороге посуды, изготовленной дома. У этой необычной технологии могло быть и символическое значение: так они могли чувствовать, что и на новом месте поддерживают связь со своими родителями, семьей, с которой разлучились.

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